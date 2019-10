Weener

Friesenfähre ausgelastet: Motorschaden stoppt Pendelverkehr

11.10.2019, 05:30 Uhr | dpa

Die kleine Friesenfähre an der Ems bei Weener hat in diesem Jahr eine starke Nachfrage verzeichnet. Mehr als 6500 Passagiere nutzten von April bis Mitte September die kostenlose Fähre in Ostfriesland. Sie ermöglicht eine provisorische Emsüberquerung als Ersatz für die 2015 zerstörte Friesenbrücke zwischen Weener und Westoverledingen. "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Bilanz", sagte Geschäftsführer Eberhard Lüpkes von der Fährgesellschaft. Der Fährbetrieb sei allerdings nach einem Motorschaden vorzeitig eingestellt worden, er soll im nächsten Frühling am 1. April wieder starten.