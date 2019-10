Zwickau

Autofahrerin wird bei Unfall in Zwickau schwer verletzt

11.10.2019, 07:26 Uhr | dpa

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist in Zwickau mit ihrem Wagen von einem Lastwagen gerammt, gegen eine Ampelanlage gedrückt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stand die 31-Jährige mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag an einer Ampel, als ein neben ihr stehender Laster bei Grün unvermittelt auf ihre Fahrspur wechselte, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 27 000 Euro.