Könnern

Vollsperrung der A 14 Richtung Dresden nach schwerem Unfall

11.10.2019, 07:28 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Quelle: dpa)

Autofahrer müssen sich am Freitag auf der Autobahn 14 in Fahrtrichtung Dresden auf Verzögerungen einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Plötzkau und Könnern ist die A 14 laut Polizeiangaben noch bis mindestens 12.00 Uhr voll gesperrt. Grund sind die Bergungs- und Sanierungsarbeiten nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Am Donnerstagabend war ein 25 Jahre alter Sattelzug-Fahrer nach ersten Erkenntnissen an einem Stauende auf einen Lastwagen mit Anhänger aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Lastwagen in einen Kleintransporter mit Anhänger geschoben. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer der beiden gerammten Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Sattelzug brannte komplett aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 220 000 Euro.