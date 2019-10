Waiblingen

Unbekannte Männer rauben Supermarkt im Rems-Murr-Kreis aus

11.10.2019, 07:35 Uhr | dpa

Zwei unbekannte Männer haben in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Supermarkt ausgeraubt. Sie bedrohten nach Polizeiangaben die Verkäuferinnen mit einer Waffe - allerdings sei bislang unklar, ob es sich um eine "echte Waffe" gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bislang konnten die beiden flüchtigen Männer nicht gefasst werden. Sie erbeuteten demnach bei dem Überfall am Donnerstagabend mehrere tausend Euro. Die beiden Mitarbeiterinnen blieben unverletzt.

Nach dem Überfall waren die beiden zu Fuß geflüchtet. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber waren dem Sprecher zufolge bei der Fahndung im Einsatz.