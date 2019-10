Regnerisches und windiges Wetter am Wochenende erwartet

11.10.2019, 07:42 Uhr | dpa

Regen, Wolken und Wind: In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende ungemütlich. Am Samstag kommt es immer wieder zu Regen bei Höchsttemperaturen von 15 Grad Celsius an der Küste und in Schwerin, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Sonntag wird es demnach etwas wärmer. In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns werden Temperaturen von über 20 Grad erwartet, mancherorts könnte sich auch kurzzeitig die Sonne zeigen. Der Südwestwind sorgt am Samstag und Sonntag für kräftigen und teils böigen Wind, so die Sprecherin.