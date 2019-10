Aue

Erzgebirge Aue verlängert Verträge mit Fandrich und Nazarov

11.10.2019, 12:03 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Clemens Fandrich und Dimitrij Nazarov langfristig an den Verein gebunden. Die Verträge der beiden Mittelfeldspieler wurden am Freitag vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. "Dima und Clemens sind Bestandteil unserer strategischen Kaderplanung. Sie sind Typen, die mit Herz, Verstand und Qualität genau zu unserem Verein passen", sagte Vereinspräsident Helge Leonhardt in einer Mitteilung des Clubs.

Nazarov war im Sommer 2016 vom Karlsruher SC nach Aue gewechselt und bestritt seitdem 97 Pflichtspiele für die Sachsen. Dabei erzielte er 20 Tore. Fandrich, der bereits in der Rückrunde der Saison 2014/15 von RB Leipzig an Aue ausgeliehen war, kam 2016 vom FC Luzern ins Erzgebirge. "Beide verkörpern auch durch ihre Spielweise die Aue-DNA. Mit ihrer unermüdlichen Einsatzbereitschaft, ihren fußballerischen Qualitäten und ihrer Erfahrung sind sie Säulen unseres Teams", sagte Trainer Dirk Schuster. Fandrichs vorheriger Vertrag wäre 2020 ausgelaufen, der von Nazarov ein Jahr später.