Kinopreis für Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern

11.10.2019, 21:23 Uhr | dpa

Das Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern ist mit der höchstdotierten Auszeichnung beim Kinoprogrammpreis Rheinland-Pfalz geehrt worden. Es kam in der Kategorie "Allgemeines Filmprogramm" auf den ersten Platz - er ist mit 7000 Euro verbunden. Der Kinoprogrammpreis wurde zum 28. Mal vergeben und ist insgesamt mit 70 000 Euro dotiert.

Die Prämien wurden am Freitagabend bei einer Zeremonie in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) übergeben, wie das Kulturministerium mitteilte. Vergeben wird der Preis nicht nur für das "allgemeine Filmprogramm", sondern auch für das Kinder- und-Jugendfilm-Programm und für Kurzfilme.

Ausgezeichnet wurden unter anderem auch das Cine 5 in Asbach, das KiKuBi-Programmkino in Bingen, das Apollo-Kino in Cochem, das Provinz Programmkino in Enkenbach-Alsenborn, das CINEXX in Hachenburg, die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim und das Capitol Lichtspieltheater in Limburgerhof.