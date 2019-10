Neuhof

Doppelspitze der hessischen AfD stellt sich zur Wiederwahl

12.10.2019, 01:04 Uhr | dpa

Die Doppelspitze der hessischen AfD stellt sich auf einer Delegiertenversammlung am heutigen Samstag in Neuhof zur Wiederwahl. Die gleichberechtigten Vorstandssprecher Robert Lambrou und Klaus Herrmann stehen seit zwei Jahren an der Spitze der Partei. Bei dem Treffen in Osthessen wird der gesamte neunköpfige Vorstand des Landesverbands neu gewählt. Es wird damit gerechnet, dass die Mehrzahl von ihnen nochmals kandidieren wird. Zum Auftakt des Parteitags am Samstag wird auch der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen eine Rede halten. Mit Protestaktionen vor dem Versammlungsort wird gerechnet.