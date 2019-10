Sinsheim

"Klima Arena" in Sinsheim öffnet für Besucher

12.10.2019, 01:31 Uhr | dpa

Die "Klima Arena" in Sinsheim öffnet heute zum ersten Mal ihre Tore für Besucher. Sie können dort erfahren, wie bereits kleine Aktionen zu mehr Klimafreundlichkeit beitragen, sagte eine Sprecherin. Die Ausstellung verdeutlicht den menschlichen Einfluss auf das Klima und zeigt konkrete Auswirkungen davon. An Mitmach-Stationen können sich die Besucher auch über erneuerbare Energien und Ressourcenschutz informieren. An der Eröffnungsfeier in der vergangenen Woche hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilgenommen.