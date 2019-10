Potsdam

Koalitionsverhandlungen von Rot-Schwarz-Grün zu Innenpolitik

12.10.2019, 02:02 Uhr | dpa

Die Vertreter von SPD, CDU und Grünen wollen heute (10.30 Uhr) in Potsdam über die Innen- und Asylpolitik beraten. Weitgehende Einigkeit bestand in den Sondierungsgesprächen darüber, die Zahl der Polizisten in Brandenburg auf mindestens 8500 aufzustocken. Derzeit gibt es nach offiziellen Angaben rund 8250 Polizisten im Land. Die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm konkret 8500 Polizisten als Ziel vorgegeben, die CDU peilte eine spürbare Erhöhung an. Die Grünen wollten eine personell gut ausgestattete Polizei.

Strittig war in den Sondierungsverhandlungen insbesondere das Thema Abschiebehaft. SPD, CDU und Grüne hatten schließlich vereinbart, dass die Abschiebehaft letztes Mittel sein soll und Haftplätze anderer Länder weiter genutzt werden. Erst wenn keine Kapazitäten mehr vorhanden sind, soll über neue Maßnahmen beraten werden.