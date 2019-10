Geisenheim

Experten sehen gute Chancen für deutschen Trüffelanbau

12.10.2019, 09:04 Uhr | dpa

Der Trüffelanbau in Deutschland hat nach der Einschätzung von Experten Potenzial. Seit rund zehn Jahren wachse die Zahl der Trüffel-Pflanzungen, sagt Ulrich Stobbe vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland. Wie im europäischen Ausland werde sich mit dem Anbau auch in Deutschland Geld verdienen lassen, prognostiziert der Forstwissenschaftler. "Im Moment sind die Leute aber schon noch Pioniere."

In den Anlagen wachsen speziell geimpfte Wirtsbäume, an deren Wurzeln sich Trüffel entwickeln sollen. Experten schätzen die Anbaufläche bundesweit auf 50 bis 100 Hektar. Mehrere Plantagen hatten dieses Jahr erste erfolgreiche Ernten gemeldet. Der Trüffelverband mit seinen mehr als 100 Mitgliedern trifft sich von Samstag an zu seiner jährlichen Tagung in Geisenheim im Rheingau.