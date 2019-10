Ratingen

Mädchen in Ratingen von Bus überrollt

12.10.2019, 09:29 Uhr | dpa

Ein achtjähriges Mädchen ist im nordrhein-westfälischen Ratingen von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Freitagabend eine Straße überqueren, als es von dem Linienbus erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Ein junger Mann eilte zu Hilfe und wollte die Achtjährige unter dem Bus wegziehen. In dem Moment rollte das Fahrzeug ein paar Meter vor, dabei geriet das Mädchen unter einen Reifen. Sanitäter brachten das schwer verletzte Kind zur Behandlung in eine Klinik. Der junge Helfer erlitt leichte Verletzungen.