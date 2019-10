Passau

Kontrolle führt Polizisten zu Drogenplantage

12.10.2019, 11:17 Uhr | dpa

Nach einem Drogenfund bei einer Routinekontrolle haben Polizisten in Niederbayern eine ganze Marihuana-Plantage entdeckt. Bei Passau auf der Autobahn 3 in Richtung Österreich hätten die Beamten vier Männer angehalten, die unter Drogeneinfluss und mit Haschischkeksen, Kokain und Marihuana im Kofferraum gefahren seien, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Insassen bestritten, dass die Drogen ihnen gehören. Ein Drogentest beim 26-Jährigen Fahrer war allerdings positiv.

Bevor die Männer entlassen wurden, durchsuchten Beamte deren Wohnungen in Ingolstadt und entdeckten eine Plantage mit rund 100 Cannabispflanzen. Bei dem 36 Jahre alten Besitzer der Pflanzenzucht wurden zudem eine Schreckschusswaffe und Bargeld im vierstelligen Bereich gefunden. Bei dem Fahrer und einem 26-Jährigen wurden ebenfalls Cannabispflanzen gefunden. Der Besitzer der Plantage sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.