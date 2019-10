Saarbrücken

Ziemiak ruft vor Thüringen-Wahl CDU zur Geschlossenheit auf

12.10.2019, 15:57 Uhr | dpa

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Union vor der Wahl in Thüringen Ende des Monats zur Geschlossenheit aufgerufen. Jetzt gehe es nicht um Selbstbeschäftigung, sondern darum, dem CDU-Kandidaten Mike Mohring in das Amt des Ministerpräsidenten zu helfen, sagte Ziemiak am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Die CDU müsse wieder um Vertrauen werben - und "dazu braucht man Mut".

Dass man Volksparteien brauche, habe Sebastian Kurz in Österreich gezeigt, sagte Ziemiak weiter. Nicht nur die klare Sprache und die klaren Aussagen von Kurz seien entscheidend für dessen Wahlsieg gewesen, sondern auch, dass die ÖVP ihr Programm durchgesetzt habe, ohne nach links oder rechts zu schauen. Die ÖVP habe im Wahlkampf über das Land gesprochen.

Ziemiak bekam viel Beifall, obwohl es in den Reihen des Unionsnachwuchses nach wie vor viel Unmut über die Parteizentrale in Berlin gibt. JU-Chef Tilman Kuban sagte nach Ziemiaks Rede, er freue sich, dass die Zentrale vieles von den Gedanken aufgenommen habe, die die Junge Union entwickelt habe - auch wenn man "das eine oder andere Mal mit den Analysen aus dem Adenauerhaus nicht einverstanden" sei. Ziemiak rief dazwischen: "Ich auch nicht."

Kuban zielte damit offensichtlich auf den Ärger der Jungen Union ab, der entstand, als in der Bundesgeschäftsstelle das schlechte Wahlergebnis der Union bei der Europawahl auch auf einen "vermeintlichen "Rechtsruck" bei der JU" zurückgeführt wurde. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dem später widersprochen.