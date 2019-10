Dresden

Sachsens Grüne für Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD

12.10.2019, 17:04 Uhr | dpa

Die Grünen in Sachsen wollen in Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD eintreten. Das hat ihre Landesversammlung am Samstag in Leipzig mit großer Mehrheit beschlossen.