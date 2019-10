Saarbrücken

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer beim Unions-Nachwuchs

13.10.2019, 01:10 Uhr | dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Saarbrücken erwartet. Die Parteichefin und Verteidigungsministerin steht wegen schlechter Umfragewerte intern unter Druck. Mit Spannung wird registriert werden, wie ihre Rede beim Parteinachwuchs ankommt und ob es offene Kritik gibt. Seit Freitag haben sich mögliche Rivalen im Schaulaufen um die Kanzlerkandidatur bei dem JU-Kongress die Klinke in die Hand gegeben.

So war der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz - bei der Wahl zum Parteivorsitz im Dezember 2018 knapp gescheitert - am Freitagabend mit großem Applaus gefeiert worden. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn wurde am Samstag mit Begeisterung empfangen. Beide ließen Kritik an der Führungsarbeit Kramp-Karrenbauers erkennen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet beschränkte sich weitestgehend auf inhaltliche Äußerungen zu den politischen Problemen in Deutschland, Europa und der Welt. Auch er bekam großen Beifall.

CSU-Chef Markus Söder, dem auch Ambitionen auf das Kanzleramt nachgesagt werden, betonte beim JU-Kongress, er habe mit dem Parteivorsitz und dem Amt des bayerischen Ministerpräsidenten seinen Traumjob gefunden. Zugleich untermauerte er den Mitspracheanspruch seiner Partei bei der Auswahl der Unions-Kanzlerkandidatur. Zum Abschluss sollte EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) vor dem Unions-Nachwuchs eine Rede halten.