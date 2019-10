Wiesbaden

Lotto-Fee Reichenbacher: Büchereien sind wie Wellness-Oasen

13.10.2019, 08:27 Uhr | dpa

Lotto-Fee und Moderatorin Franziska Reichenbacher hat die Vorzüge von Stadtbüchereien wiederentdeckt. "Ich habe mir nach Jahrzehnten mal wieder einen Ausweis machen lassen", sagte die 51-Jährige in Wiesbaden. "Dort kann ich jetzt stundenlang rumstöbern und was ausleihen. Klingt für manch einen wahrscheinlich anachronistisch, aber ich kann es nur empfehlen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei immer sehr glücklich, wenn sie zwischen den Regalen hin- und hergehen und stapelweise Bücher durchschauen könne. "In einer Bücherei herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Es ist meist ruhig, eine gewisse Konzentration liegt in der Luft und es riecht nach Büchern - für mich die reinste Wellness-Oase. Ich komme völlig glücklich wieder raus."