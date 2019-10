Laatzen

Frau in Laatzen niedergestochen: Senior festgenommen

13.10.2019, 08:41 Uhr | dpa

Eine 56-jährige Frau ist in einer Wohnung in Laatzen (Region Hannover) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter - ein 79 Jahre alter Mann - wurde noch in der Nacht zum Sonntag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Attacke machte die Polizei zunächst keine Angaben.