Barsbüttel

Markierungsarbeiten im Autobahnkreuz Hamburg-Ost

13.10.2019, 10:06 Uhr | dpa

Autofahrer müssen am Montag mit Behinderungen am Autobahnkreuz Hamburg-Ost rechnen. Der Landesbetrieb Straßen und Verkehr Schleswig-Holstein hat für die Zeit zwischen 9.00 und 16.00 Markierungsarbeiten angekündigt. Die A24 in Richtung Hamburg und die A1 in Richtung Bremen würden voraussichtlich auf eine Spur verengt. Auf der A24 gelte Tempo 40, auf der A1 dürften höchstens 60 km/h gefahren werden. Der Verkehr aus Richtung Berlin/Schwerin werde von der A24 über die Standspur auf die A1 geleitet. Die Zufahrt zum Horner Kreisel bleibe frei. Die kurzfristig angesetzten Markierungsarbeiten seien allerdings witterungsabhängig, teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs mit.