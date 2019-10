Herzlake

Mann liegt auf Straße: von Auto überrollt, tödlich verletzt

13.10.2019, 10:15 Uhr | dpa

Ein auf der Straße liegender 44-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Herzlake (Landkreis Emsland) von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Mann aus Bawinkel habe die Haselünner Straße in Herzlake stadteinwärts befahren und nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der auf der Straße liegende Mann aus Herzlake wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Weshalb er auf der Fahrbahn lag, war zunächst unklar.