Starke Rauchentwicklung: ICE in Schwerin evakuiert

13.10.2019, 11:11 Uhr | dpa

Wegen starker Rauchentwicklung ist ein ICE am Samstagabend im Schweriner Hauptbahnhof evakuiert worden. Rund 200 Reisende hätten den Zug verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zuvor hatten der NDR berichtet. Die Bremsen seien fest gewesen, hieß es. Der Schweriner Hauptbahnhof war am Abend wegen des Feuerwehreinsatzes für anderthalb Stunden gesperrt. Ein Brand war nicht festgestellt worden. Der ausgefallene ICE hätte nach Rostock fahren sollen. Die Reisenden mussten auf andere Verbindungen ausweichen.