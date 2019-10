Offenbach am Main

Nach sonnigem Wochenstart wartet wechselhaftes Wetter

13.10.2019, 13:21 Uhr | dpa

Nach dem goldenen Oktoberwochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Wochenmitte immer wechselhafter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, wartet am Montag aber noch einmal ein spätsommerlich-warmer Wochenstart. Höchstwerte von 19 bis 25 Grad sind vorhergesagt.

In der Nacht zu Dienstag kann es dem DWD zufolge im Südwesten und Westen immer wieder regnen. Der Tag beginnt demnach überwiegend wolkig, im Tagesverlauf fällt gebietsweise etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 bis 22, in Hochlagen um 16 Grad. Am Mittwoch wird es mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad merklich kühler. Es soll teil heiter und teils wolkig werden. Vermehrt Regen ist aber nicht vorhergesagt: Laut DWD bleibt es meist niederschlagsfrei.