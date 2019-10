Halle (Saale)

Zwischenstand: Jeder fünfte Hallenser gibt Stimme ab

13.10.2019, 14:45 Uhr | dpa

Blumen und Kerzen stehen auf dem Marktplatz in Gedenken an die beiden Opfer eines rechtsextremen Angriffs. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Vier Tage nach dem Terroranschlag in Halle läuft in der größten Stadt in Sachsen-Anhalt die Oberbürgermeisterwahl. Bis zum frühen Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) gab jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme ab, wie die Stadtverwaltung Halle mitteilte. Einen Vergleichswert für dieses Zwischenergebnis von der vorherigen OB-Wahl im Jahr 2012 konnte die Verwaltung nicht nennen. Bis zur Schließung der Wahllokale hatte sich damals gut jeder dritte Wahlberechtigte an der ersten Runde der Abstimmung beteiligt.

Diesen Sonntag sind die mehr als 120 Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet. Rund 191 000 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neben dem parteilosen Amtsinhaber Bernd Wiegand kandidieren sechs weitere Männer und eine Frau. Um gewählt zu werden, muss ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Gelingt das nicht, kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl.

Das Wahlkampffinale in der Saalestadt war in den vergangenen Tagen vom Terroranschlag überschattet worden. Viele geplante Auftritte und Aktionen wurden abgesagt. Ein schwer bewaffneter Täter hatte am Mittwoch versucht, in die mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu gelangen. Als das misslang, erschoss er eine 40 Jahre alte Frau und einen 20 Jahre alten Mann. Bei seiner Flucht verletzte er zwei Menschen durch weitere Schüsse. Ein 27-jähriger Deutscher sitzt nach einem Geständnis in Untersuchungshaft. Er hatte auch rechtsextreme und antisemitische Motive für die Tat eingeräumt.