Zerbst/Anhalt

SEK holt gesuchten Straftäter aus verbarrikadierter Wohnung

13.10.2019, 15:59 Uhr | dpa

Spezialkräfte der Polizei haben in Zerbst (Kreis Anhalt-Bitterfeld) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) holte den 39 Jahre alten Mann in der Nacht zu Sonntag aus einer verbarrikadierten Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen sitzt er im Gefängnis. Der 39-Jährige wurde mehrfach rechtskräftig verurteilt, trat seine Strafe aber nie an, wie ein Polizeisprecher sagte. Deswegen wurde der Straftäter mit drei Haftbefehlen gesucht. Wegen welcher Taten er verurteilt wurde, blieb zunächst offen. Laut Mitteilung gab es Anhaltspunkte, dass der Gesuchte über eine Waffe verfügen könnte. Daher entschieden sich die Beamten, für seine Verhaftung ein SEK-Team anzufordern.