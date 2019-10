Mönchengladbach

HTHC-Herren nach zwei Niederlagen auf Abstiegsrundenplatz

13.10.2019, 16:32 Uhr | dpa

Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC Hamburg überwintern in der Feld-Bundesliga auf einem Abstiegsrundenplatz. Das Team von Trainer Christoph Bechmann beendete die Hinrunde nach den Niederlagen gegen die Stadtrivalen Uhlenhorster HC (0:3) am Sonntag und dem Club an der Alster (2:3) tags zuvor auf dem fünften Rang der A-Staffel. "Wir haben anständig gespielt und uns viele Torchancen erarbeitet", sagte Bechmann zum UHC-Spiel räumte aber ein: "Wer so viele Kurzen Ecke verschießt wie wir, gewinnt eben nicht." Mangelnde Chancenauswertung hatte der Coach auch schon gegen Alster moniert.

Zufrieden zeigte sich derweil UHC-Coach Benedikt Schmidt-Busse, dessen Team am Samstag 5:0 bei Schlusslicht Großflottbeker THGC gesiegt hatte. "Wir haben zwei Spiele weniger als der HTHC, aber vier Punkte mehr. Das ist eine gute Ausgangsposition." Der Hamburger Polo Club fiel nach Niederlagen bei Rot-Weiss Köln dem Nürnberger HTC in Staffel B auf den vierten Rang zurück, Alster unterlag Krefeld 2:3.

In der B-Staffel der Damen hat der UHC derweil die Spitze übernommen. Das Team von Claas Henkel feierte am Sonntag einen 2:0-Erfolg gegen den bis dahin in zehn Spielen siegreichen Mannheimer HC. Das UHC-Team profitierte bei der Übernahme der Spitzenposition allerdings auch vom 1:1 des HTHC Hamburg beim bisherigen Tabellenführer Düsseldorfer HC. Meister Club an der Alster ließ dem 0:0 beim Berliner HC am Samstag einen 5:1-Erfolg bei Abstiegskandidat Zehlendorfer Wespen folgen.