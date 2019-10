Kassel

Gehbehinderte Seniorin in Kassel überfallen

13.10.2019, 17:13 Uhr | dpa

Eine gehbehinderte Seniorin ist am Sonntag in Kassel brutal überfallen worden. Die 88-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch, wie die Polizei mitteilte. Der Täter konnte fliehen. Die auf einen Rollator angewiesene Rentnerin befand sich am Vormittag in ihrem Hausflur, als sie auf den unbekannten Täter traf, der mit ihr hinein gelangt war. Der Täter riss der alten Dame unvermittelt die Umhängetasche von der Schulter. Dabei stürzte sie zu Boden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls.