Ludwigsburg

Handball-Champions-League: Zweite Niederlage für Bietigheim

13.10.2019, 19:10 Uhr | dpa

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der neuen Champions-League-Saison verloren. Der deutsche Meister musste sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Buducnost Podgorica aus Montenegro mit 23:30 (12:14) geschlagen geben. Schon den Auftakt in die Königklasse hatte der einzige Bundesliga-Vertreter mit einer Niederlage beim rumänischen Meister SCM Ramnicu Valcea verpatzt. Die ersten drei Teams jeder Vierergruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Bietigheim belegt vorerst den letzten Platz.