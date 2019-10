Lengenfeld

Autofahrer übersieht Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

14.10.2019, 05:44 Uhr | dpa

Ein 78-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 94 bei Lengenfeld (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei aus der Nacht zum Montag hatte ein 36-Jähriger am Steuer seines Wagens das Auto des 78-Jährigen an einer Kreuzung beim Abbiegen übersehen. Der 36-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag leicht verletzt.