Eppelheim

Eissporthalle in Eppelheim wegen Gas-Alarm geräumt

14.10.2019, 06:12 Uhr | dpa

Wegen einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid- Konzentration ist die Eissporthalle in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. In der Eishockey-Begegnung zwischen den Eppelheimer Eisbären und den Stuttgarter Rebels hatte sich ein Spieler kurz vor Spielende verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Während der Versorgung des Verletzten durch Rettungskräfte schlug deren mitgebrachter Kohlenstoffmonoxid-Warner aus. Die Halle sei daraufhin am Sonntagabend geräumt worden, rund 100 Personen mussten die Spielstätte verlassen. Verletzt worden sei niemand.

Die Feuerwehr führte Messungen durch und belüftete die Halle. Die Ursache für die erhöhte Konzentration sei bislang unbekannt. Bis zur Klärung werde die Halle nicht genutzt, hieß es von der Polizei.