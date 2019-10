Harztor

57-Jähriger fährt gegen Leitplanke und wird schwer verletzt

14.10.2019, 10:19 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist im Südharz von der Straße abgekommen und bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntag auf der Bundesstraße 81 bei Harztor (Landkreis Nordhausen) in der Nähe der Grenze zu Sachsen-Anhalt unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 57-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.