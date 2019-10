Offenbach am Main

Goldener Oktober hält sich bis Mitte der Woche

14.10.2019, 10:23 Uhr | dpa

Der goldene Oktober und das gute Wetter des Wochenendes überdauern bis Mitte dieser Woche. Am Montag wird es in ganz Bayern sonnig, mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Der Dienstag wird ebenfalls freundlich bei bis zu 24 Grad, örtlich nehmen die Wolkenanteile aber zu. Im Süden und an den Alpen soll es föhnig werden. In der Nacht auf Mittwoch ist mit Niederschlägen und sinkenden Temperaturen zu rechnen. Zwar wird auch der Mittwoch gebietsweise noch freundlich - allerdings wird das Thermometer wohl unter 20 Grad bleiben. In der zweiten Wochenhälfte wird es einen Mix aus Sonne und Wolken geben.