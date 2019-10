Neuhaus am Inn

Zahlreiche Verstöße bei Polizeikontrollen auf A3 geahndet

14.10.2019, 10:23 Uhr | dpa

Bei einer Großkontrolle auf der A3 vor der österreichischen Grenze, hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten stellten einen gestohlenen Kleintransporter sicher und registrierten zwei Verstöße gegen das Waffengesetz, unter anderem wurden ein Schlagstock und ein Messer gefunden. Gegen einen serbischen Mann wurde Haftbefehl erlassen, er hatte sich über ein Jahr illegal in Deutschland aufgehalten. Geahndet wurden außerdem zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol und Drogen am Steuer sowie ein Schwertransport ohne Genehmigung. Laut Polizei kontrollierten die Beamten 225 Fahrzeuge. Dafür wurde der Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Linz bei Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) für fünf Stunden über einen Lkw-Parkplatz geleitet. Bei der Kontrolle wurden die bayerischen Beamten von der Bundespolizei, dem Zoll, sowie von Polizisten aus Österreich und Tschechien unterstützt.