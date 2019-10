Delmenhorst

15.000 Kennzeichen-Rohlinge gestohlen

14.10.2019, 10:40 Uhr | dpa

Unbekannte sind in Delmenhorst in eine Schilderfabrik eingestiegen und haben rund 15 000 unbedruckte Kennzeichen-Rohlinge gestohlen. Die Täter seien über einen Zaun geklettert und hätten eine Tür aufgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Mit Hilfe eines Hubwagens transportierten sie die Schilder dann am Sonntag nach draußen zum Fluchtfahrzeug. Die Polizei geht von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe aus.