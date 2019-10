Lübeck

Suchaktion wegen eines möglichen Sportflugzeug-Absturz

14.10.2019, 11:55 Uhr | dpa

Einsatzkräfte suchen aufgrund eines Zeugenhinweises nach einem möglicherweise in der Ostsee vor Grömitz (Kreis Ostholstein) abgestürzten Sportflugzeug. Sie versuchten zu Wasser und aus der Luft herauszufinden, ob dort ein Kleinflugzeug tatsächlich abgestürzt ist, wie ein Polizeisprecher am Montag in Lübeck sagte. Bislang gebe es keinerlei Bestätigung für einen solchen Notfall. Ein Zeuge von Land will demnach einen Absturz beobachtet haben. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" über die Suche auf ihrer Internetseite berichtet. Neben einem Rettungshubschrauber sei auch ein Learjet der Bundeswehr im Einsatz.