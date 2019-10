Kamenz

Sachsens Bevölkerung geht weiter zurück

14.10.2019, 12:09 Uhr | dpa

Sachsens Bevölkerung ist weiter rückläufig. Ende des ersten Halbjahres lag die Zahl bei 4 072 660 Personen - 5277 weniger als Ende 2018, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die Bevölkerungsentwicklung verlief regional unterschiedlich. Den größten Rückgang gab es in den Landkreisen Erzgebirge, Mittelsachsen, Görlitz und Zwickau. Leipzig verzeichnete mit 991 Menschen den größten Zuwachs. Auch die Stadt Dresden und die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Leipzig und Nordsachsen konnten zulegen. Der Ausländeranteil lag bei fünf Prozent; die höchste Quote hat dabei Leipzig (9,5 Prozent), die geringste der Erzgebirgskreis mit 2,0 Prozent.