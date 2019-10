Jena

Raum für Austausch: Uni Jena bekommt Kommunikationszentren

14.10.2019, 13:31 Uhr | dpa

Tagungs- und Besprechungsräume, Wohnräume für Gastwissenschaftler und weitere Einrichtungen sollen Platz in zwei neuen Kommunikationszentren der Friedrich-Schiller-Universität Jena finden. Die Neubauten werden mit 18,4 Millionen Euro der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert, wie die Uni am Montag mitteilte.

Die zwei Gebäude sollen bis 2024 entstehen und jeweils etwa zwölf Millionen Euro kosten. In ihnen sollen sich Wissenschaftler untereinander, aber auch mit Studierenden, Vertretern aus Wirtschaft und der Stadt sowie mit der öffentlichen Gesellschaft austauschen können, hieß es.

Ein Neubau soll in der Innenstadt neben dem Unihauptgebäude entstehen. Dort sollen im kommenden Jahr auch die Bauarbeiten für den neuen großen Forschungscampus beginnen. Das zweite Kommunikationszentrum wird auf dem Beutenberg-Campus gebaut, wo unter anderem verschiedene Forschungs- und Gründerzentren untergebracht sind. Dort ist auch ein neues Zentrum zur Forschung an Mikroorganismen für das Exzellenzcluster "Balance of the Microverse" geplant.

Jena sei in den vergangenen Jahren zu einem internationalen Anziehungspunkt für Spitzenforschung und junge Talente aus aller Welt geworden, sagte Universitätspräsident Walter Rosenthal. "Neben exzellenten Forschungs- und Hochtechnologieneubauten benötigen wir aber auch offene und zentral gelegene Räume des interdisziplinären Dialogs, der interkulturellen Begegnung und der sichtbaren Willkommenskultur", ergänzte er bei der Präsentation der Modelle für die Kommunikationszentren.