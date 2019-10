Wiesbaden

Steuerzahlerbund: Kritik an Ausgaben- und Sparplänen

14.10.2019, 15:17 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler in Hessen hat die Ausgaben- und Sparpläne der schwarz-grünen Landesregierung hart kritisiert. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) habe ursprünglich angekündigt, alte Schulden ab dem Jahr 2020 um 200 Millionen Euro zurückzuzahlen, sagte der Haushaltsexperte Clemens Knobloch der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Wiesbaden. Die von Schäfer nun bei der Präsentation des Haushaltsentwurfs für das kommenden Jahr genannte Summe von 100 Millionen Euro sei deutlich zu wenig.

Andere Bundesländer zeigten deutlich mehr Engagement beim Schuldenabbau. "Man will einfach nicht." Das sei enttäuschend. Auch die vorgesehene Steigerung der Ausgaben um fast sieben Prozent sei zu hoch, bemängelte der Sprecher des Steuerzahlerbundes. Das stehe in keinem Verhältnis zu der Entwicklung der Einnahmen des Landes.

Der vom Kabinett bereits gebilligte Haushaltsentwurf sieht nach Angaben des Finanzministers für das kommenden Jahr insgesamt bereinigte Einnahmen von 28,9 (2019: 27,6) Milliarden Euro vor. Die bereinigten Ausgaben sollen bei 29,2 (2019: 27,4) Milliarden Euro liegen. Dass weniger alte Schulden als in früheren Jahren zurückgezahlt werden sollen, begründete Schäfer mit der schwächelnden Konjunktur.