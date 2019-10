Dresden

VVO prüft elektrischen Antrieb statt Dieseltriebwagen

14.10.2019, 17:32 Uhr | dpa

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat den Einsatz von Fahrzeugen mit Batterieantrieb auf vier Teilstrecken prüfen lassen. Die getesteten Abschnitte seien derzeit nicht oder nur teilweise elektrifiziert, teilte der VVO in Dresden am Montag mit. Dort werden momentan Dieseltriebwagen eingesetzt. Die Untersuchung der Technischen Universität Berlin und von Bombardier zeige, was für den Einsatz batteriebetriebener Züge notwendig sei. Beispielsweise ist laut VVO auf fast allen Abschnitten mindestens eine Ladestation notwendig. Bei der Studie seien aktuelle Akku-Kapazitäten berücksichtigt und die Fahrten anhand des derzeitigen Fahrplans simuliert worden.