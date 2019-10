Edenkoben

Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

14.10.2019, 18:45 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer hat ein 88 Jahre alter Pedelecfahrer am Montagnachmittag nahe Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) schwere Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei mitteilte, war der 57 Jahre alte Motorradfahrer auf einer Straße aus Venningen kommend in Richtung Edenkoben unterwegs, als plötzlich der 88-Jährige mit seinem Pedelec von rechts aus einem Feldweg fuhr, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Motorradfahrer habe noch versucht, dem Senior auszuweichen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 88-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer hatte sich bei dem Zusammenprall noch abfangen können, er blieb unverletzt.