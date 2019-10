Darmstadt

Autos stoßen frontal in Tunnel zusammen

14.10.2019, 19:22 Uhr | dpa

Bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Darmstädter City-Tunnel ist am Montag eine Frau schwer verletzt worden. Die 53-Jährige sei beim Einfahren auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Fahrzeug eines 76-Jährigen kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittler sprachen von "medizinischen Gründen" für den Unfall bei der Frau. Details nannte die Polizei nicht. Die 53-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Der 76-Jährige sowie seine gleichaltrige blieben unverletzt.