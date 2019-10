Halle (Saale)

Aktion mit großen Bronzewölfen vor Synagoge in Halle

15.10.2019, 02:15 Uhr | dpa

Zwei große Bronzewölfe will der Brandenburger Aktionskünstler Rainer Opolka vor der Synagoge in Halle aufstellen, wo vor sechs Tagen der Terroranschlag eines 27-Jährigen seinen Lauf nahm. Die beiden zwei Meter hohen Figuren zielten symbolisch auf den jüdischen Friedhof und das Gebetshaus, wie der Künstler und die Vorsitzende des Fördervereins "Denkmal für die ermordeten Juden Europas", Lea Rosh, mitteilten. Sie wollten mit der eintägigen Aktion auf die besorgniserregende Zunahme rechtsradikaler Gewalt aufmerksam machen.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte der 27-jährige gebürtige Sachsen-Anhalter schwer bewaffnet versucht, in die mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge einzudringen. Als das scheiterte, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und kurz darauf einen 20 Jahre alten Mann in einem nahen Dönerladen. Auf seiner Flucht verletzte der Schütze ein Ehepaar schwer. Der 27-Jährige wurde später festgenommen und gestand, den Anschlag aus rechtsextremen und antisemitischen Motiven begangen zu haben.

Mit den Vorgängen wird sich heute auch die Parlamentarische Kontrollkommission befassen, die den Verfassungsschutz kontrolliert.