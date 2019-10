Osthausen-Wülfershausen

Keller informiert über Zustand der Thüringer Wälder

15.10.2019, 02:48 Uhr | dpa

Forstministerin Birgit Keller (Linke) will heute in Osthausen bei Hohenfelden erste Ergebnisse der jährlichen Untersuchung zur Situation der Thüringer Wälder vorstellen. Trockenheit und Borkenkäferbefall haben den Bäumen vor allem in diesem Jahr stark zugesetzt. Fachleute gehen davon aus, dass in Thüringen in den kommenden Jahren mehrere Millionen Bäume gepflanzt werden müssen, um die Bestände zu ergänzen und gleichzeitig durch mehr Mischwälder klimafester zu machen. Mit einer Pflanzaktion will das Kabinett am Dienstag ein Signal für die Wiederaufforstung setzen. Angeschoben werden soll damit die Aktion "Thüringen pflanzt".