Wiesbaden

Sonntagsöffnungen: Kommunen und Wirtschaft wollen mehr

15.10.2019, 03:03 Uhr | dpa

Zahlreiche Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Kommunen in Hessen fordern mehr Spielraum für verkaufsoffene Sonntage. Hintergrund dafür ist, dass im Landtag derzeit das Ladenöffnungsgesetz überarbeitet wird. Die darin bislang vorgesehene Regelung der schwarz-grünen Landesregierung reicht den Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern aber nicht aus. Heute wollen sie ihre Position in Wiesbaden verdeutlichen. In einem offenen Brief an die Landesregierung haben bereits rund 100 Unterzeichner gefordert, den Gesetzentwurf noch einmal zu überarbeiten.

Verkaufsoffene Sonntage in Hessen sind umstritten. Gewerkschaften und Kirchen lehnen sie ab und haben sie in der Vergangenheit auch schon über den Gerichtsweg verhindert. Derzeit ist es Gemeinden in Hessen erlaubt, an bis zu vier Sonn- oder Feiertagen im Jahr für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von maximal sechs zusammenhängenden Stunden Geschäfte öffnen zu lassen. Die Freigabe ist allerdings an ein Sonderereignis in Form von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen gekoppelt. Daran will das Land auch künftig festhalten. Am Donnerstag (17.10.) werden im Sozialausschuss des Landtags Experten zu der Gesetzesnovelle angehört.