Halle (Saale)

Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt wächst nur leicht

15.10.2019, 12:08 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt nur leicht gewachsen. Im Jahresdurchschnitt hätten genau 1,006 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsplatz im Land gehabt, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Das seien 700 mehr gewesen als im Jahr zuvor.

Im Dienstleistungssektor sowie den Erziehungs- und Gesundheitsberufen seien zusätzliche 2400 Arbeitsplätze entstanden. In den Bereichen Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Lagerwirtschaft, Kommunikation und Information stieg die Zahl um 2200. Starke Verluste verzeichneten dagegen die Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen, wo 3600 Beschäftigte weniger gezählt wurden. Auch die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei hatten 1000 Erwerbstätige weniger.

Prozentual sank nach Angaben des Landesamtes vor allem die Zahl der geringfügig Beschäftigten um 3,8 Prozent sowie die der Selbstständigen und der mithelfenden Familienangehörigen (minus 0,8 Prozent).