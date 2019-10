Wiesbaden

Wachstumsmotor Dienstleistungsbranche: Mehr Erwerbstätige

15.10.2019, 13:35 Uhr | dpa

Die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen hat sich im Jahr 2018 auf knapp 3,5 Millionen erhöht. Rund 52 700 neue Arbeitsplätze seien im vergangenen Jahr im Land entstanden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Das entspricht einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Jahresvergleich. Bundesweit lag die Steigerung bei 1,4 Prozent.

Die größte Gruppe innerhalb der Erwerbstätigen seien die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gewesen, erklärten die Statistiker. Wie schon in den Vorjahren hätten diese maßgeblich zum Beschäftigungsaufbau in Hessen beigetragen.

Wichtigster Wachstumsmotor war nach Angaben des Landesamtes dabei die Dienstleistungsbranche. Über 45 200 neue Arbeitsplätze (plus 1,7 Prozent) seien in dem Bereich entstanden. Rund 78 Prozent (2,73 Millionen) aller hessischen Erwerbstätigen waren 2018 in der Dienstleistungsbranche beschäftigt.