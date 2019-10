Bad Soden-Salmünster

Hessischer Tourismustag mit Preisverleihungen

16.10.2019, 02:28 Uhr | dpa

Die russische Kapelle auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Beim Hessischen Tourismustag in Bad Soden-Salmünster werden heute mehrere Kommunen für ihre Konzepte ausgezeichnet. Der Tourismuspreis 2019 wird in drei Kategorien vergeben: touristische Innovationen, digitale Produkte und Marketing und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnungen sind mit je 2500 Euro dotiert. Der Hessische Rundfunk überreicht als Veranstaltungspartner noch den Publikumspreis 2019. In einem Fachvortrag wird vor der Preisverleihung über das Thema Digitalisierung gesprochen.

Für Hessen sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der weiter gefördert werden solle, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr wurden rund 34 Millionen Übernachtungen und rund 280 Millionen Tagesgäste gezählt.