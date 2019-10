Wiesbaden

Bouffier spricht mit Vertretern der Jüdischen Gemeinden

16.10.2019, 02:59 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) trifft sich heute in Wiesbaden mit Vertretern der Jüdischen Gemeinden. Ein Schwerpunkt der Gespräche wird die Sicherheitslage der Synagogen in Hessen sein. Im Anschluss an das Treffen soll es eine gemeinsame Erklärung geben. Daran wird auch der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker teilnehmen.

Ein schwer bewaffneter Mann hatte am vergangenen Mittwoch versucht, in die Synagoge von Halle in Sachsen-Anhalt einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den Feiertag Jom Kippur begingen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Dönerladen. Der 27-jährige Deutsche hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an.