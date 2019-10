Gießen

Plädoyers in Woolrec-Prozess erwartet

16.10.2019, 03:28 Uhr | dpa

Im Prozess um die umstrittene Mineralfaserfirma Woolrec in Mittelhessen werden nach mehr als eineinhalb Jahren Verhandlung die Plädoyers erwartet. Nach Angaben des Landgerichts Gießen ist geplant, heute die Beweisaufnahme zu schließen. Sollten an dem Tag die Plädoyers abgeschlossen werden, könnte das Urteil am 24. Oktober gesprochen werden, wie das Gericht mitteilte.

Der Prozess gegen den früheren Geschäftsführer der mittlerweile geschlossenen Firma in Braunfels sowie einen Gutachter begann im Januar 2018. Es folgte eine aufwendige Beweisaufnahme mit der Befragung zahlreicher Zeugen und Gutachter.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten den unerlaubten Umgang mit Abfällen in einem besonders schweren Fall vor. Sie sollen sich unter anderem bei der Herstellung eines Mineralfaser-Produktes nicht an Behördenauflagen gehalten haben. Die Firma hatte Abfälle gefährlicher künstlicher Mineralfasern verarbeitet.

Es gab lange Streit um Woolrec und eine mögliche Schadstoffbelastung. Das Regierungspräsidium legte den Betrieb im Herbst 2012 still. Anwohner hatten dem Regierungspräsidium immer wieder Untätigkeit in dem Fall vorgeworfen, was die Behörde zurückwies.