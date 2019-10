Wunsiedel

Toter und Verletzte nach Frontalzusammenstoß

16.10.2019, 09:07 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen nahe Wunsiedel (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) hat es einen Toten und sechs zum Teil schwer Verletzte gegeben. Aus zunächst unklaren Gründen kam das Auto eines 40-Jährigen am Dienstag auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines ebenfalls 40-Jährigen frontal zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In beiden Autos saßen jeweils zwei Mitfahrer. Der Beifahrer des von der Spur abgekommenen Autos war laut Polizei sofort tot. Die anderen Menschen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Motorradfahrer stürzte durch den Unfall und verletzte sich ebenfalls.