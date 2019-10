Magdeburg

Experten für Rehasport gesucht: Neue Kampagne startet

16.10.2019, 14:11 Uhr | dpa

Mit einer landesweiten Kampagne sollen dringend benötigte Übungsleiter für den Rehasport in Sachsen-Anhalt gefunden werden. "Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung steigt der Bedarf an Rehasport-Angeboten in Vereinen und Einrichtungen immens", erklärte die Geschäftsführerin des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt, Andrea Holz. Auch die Universität Magdeburg und ein Magdeburger Behindertensportverein sind an der Aktion beteiligt. Mit Plakaten, Postkarten und Infoveranstaltungen an Berufsschulen sollen von Mittwoch an junge Menschen für eine Ausbildung zum Übungsleiter begeistert werden.

Den Angaben zufolge fehlen in den 192 Vereinen, die dem Verband angeschlossen sind, mehr als 100 Experten für den Rehasport. Der Verband setzt sich demnach dafür ein, behinderten, chronisch kranken, leistungsgeminderten und älteren Menschen regelmäßige sportliche Angebote zu schaffen.